Ученые ждут сенсационных открытий в неразграбленном склепе скифов в Крыму

23.10.2020
По его словам, экспедиция, исследующая древний могильник Сувлу-Кая, все еще продолжает работу. По предварительной информации, археологи нашли склеп с большим количеством древней посуды.
«В ближайшие недели могут быть получены очень интересные результаты. Думаю, нас ждут сенсационные открытия», – пообещал Майко.
Первый могильник на Сувлу-Кая нашли в 1995 году во время рытья траншей для фундамента. Однако владельцы участка не сообщили об этом властям, поэтому археологи узнали о месте и начали его исследовать только спустя 14 лет.
За это время часть могильников могла быть закрыта домами, построенными до того, как Сувлу-Кая признали объектом культурного наследия.