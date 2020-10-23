Пушкинский музей готовит запасные выставки на случай проблем из-за пандемии

Об этом рассказала директор ГМИИ Марина Лошак на онлайн-встрече французских и российских деятелей культуры, которую провел Французский институт при посольстве Франции в России.

По словам Лошак, музей учится работать в новых условиях. Поэтому руководство готовит альтернативные выставки, которые будут проведены в случае отмены из-за пандемии коронавируса проектов, запланированных на 2021 год проектов.

«Весь следующий год мы планируем с очень важными, сложносочиненными, интеллектуальными и дорогостоящими проектами, и у каждого из этих проектов есть дублер, что называется «скамья запасных», — рассказала Лошак.

По словам директора музея, в планах на будущий год — четыре огромные выставки. Всего музей готовит восемь проектов.

В условиях пандемии сложно планировать, так как все слишком быстро меняется, пояснила она. При этом музей действует «в очень сложном финансовом коридоре», связанном с колебаниями курсов валют, добавила Лошак.

В таких непростых условиях музей надеется провести в феврале 2021 года в Париже выставку произведений из коллекции братьев Морозовых. Выставка о Морозове должна открыться и в самом Пушкинском музее, заметила Марина Лошак.