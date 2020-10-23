В Крыму нашли оборонительную башню древнегреческих колонистов

Раскопки вела Донузлавская археологическая экспедиция, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

По его словам, находку сделали археологи, работавшие на городище Кульчук. Этот памятник истории находится на западном побережье Крыма.

В ходе раскопок ученые нашли оборонительную башню, отметил Майко. По его словам, греко-скифское поселение Кульчук находится на высоком обрывистом берегу моря в Черноморском районе Крыма.

Поселение было основано греческими колонистами в середине IV в. до н.э., пояснил ученый в разговоре с журналистами, который состоялся в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня. По его словам, археологи нашли также несколько интересных артефактов.

«Открытие фортификационных сооружений античного времени всегда интересно. Там получены интересные результаты», – рассказал Майко.