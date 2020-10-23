В Крыму нашли оборонительную башню древнегреческих колонистов

23.10.2020
По его словам, находку сделали археологи, работавшие на городище Кульчук. Этот памятник истории находится на западном побережье Крыма.
В ходе раскопок ученые нашли оборонительную башню, отметил Майко. По его словам, греко-скифское поселение Кульчук находится на высоком обрывистом берегу моря в Черноморском районе Крыма.
Поселение было основано греческими колонистами в середине IV в. до н.э., пояснил ученый в разговоре с журналистами, который состоялся в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня. По его словам, археологи нашли также несколько интересных артефактов.
«Открытие фортификационных сооружений античного времени всегда интересно. Там получены интересные результаты», – рассказал Майко.