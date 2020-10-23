В Совете Федерации открывается выставка к 100-летию Марий Эл

Экспозиция начнет работу 23 октября в здании верхней палаты Федерального Собрания.

Выставку в фойе первого этажа открыли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава республики Марий Эл Александр Евстифеев. Перед празднованием юбилея образования Марийской автономной области, который будет отмечаться 4 ноября, посетители смогут узнать обычаи и культуру народа мари и его историю.

В частности, гостям экспозиции покажут фотографии и документы, иллюстрирующие историю республики современных и прошлых лет.

В декабре 2018 года Совет Федерации провел выставку достижений марийского региона, посвященную Дням Республики Марий Эл.