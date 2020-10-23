Русский музей возобновляет экскурсии на русском жестовом языке

Экскурсии пройдут в корпусе Бенуа и Музее Людвига в Мраморном дворце, сообщила пресс-служба музея.

Программа организована при поддержке Благотворительного фонда «Система».

Экскурсии в корпусе Бенуа будут рассказывать о жизни и творчестве художников конца XIX – первой половины XX века: Валентина Серова, Михаила Врубеля, Василия Кандинского, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича и Павла Филонова.

Мероприятия будут проходить по воскресеньям в 13:00. Расписание экскурсий доступно на сайте музея.

На экскурсиях в Музее Людвига в Мраморном дворце, которые будут проходить по воскресеньям в 16:00, посетители смогут ознакомиться с коллекцией современного искусства второй половины XX – начала XXI века разных стран. Каждая встреча будет посвящена одному из направлений: экспрессионизм, поп-арт и концептуальное искусство. Экскурсоводы расскажут о жизни художников, об источниках вдохновения и основных идеях их творчества.