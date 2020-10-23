В Москве пройдет Международный форум по интеллектуальной собственности IPQuorum-2021

Форум состоится в третий раз с 26 по 27 апреля в Москве в инновационном центре «Сколково», сообщили организаторы.

Главная тема форума – «Как взаимодействие индустрий создает пространство роста». Обсудить ее приедут около 3000 представителей инновационной экономики из тридцати стран мира.

Среди спикеров будут руководители международных общественных организаций, чиновники, главы крупнейших инвестфондов и корпораций, лидеры рынка креативных индустрий и независимые эксперты.

В течение двух дней на полях форума пройдет около 80 деловых мероприятий, которые представят лучшие российские и зарубежные практики по созданию, продвижению и защите интеллектуально емких продуктов на рынках России, Евразии и мира.

Ряд направлений программы будет посвящен опыту внедрения передовых технологических решений по цифровизации реальности. Будет обсуждаться влияние новых технологий на глобальный рынок, а также привлечение инвестиций компаниями, использующими интеллектуальную собственность как основной капитал.

Форум организовали такие организации, как Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Евразийская патентная организация (ЕАПО), Министерство культуры Российской федерации, Фонд «Сколково» и Ассоциация IPChain.

По словам председателя Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президента Ассоциации IPChain Андрея Кричевского, добиться баланса интересов личности, государства и бизнеса можно лишь сделав ставку на развитие интеллектуальной экономики.

«Нематериальные активы составляют более 84% ценности ведущих компаний мира из списка S&P 500 – это более 19 триллионов долларов. Внушительные показатели мы видим и в нашей стране: ежегодный рост российского рынка интеллектуальной собственности составляет более 10 процентов, что выше темпов роста рынка материальных активов. Еще 10-15 лет назад мы покупали музыку и кино на пиратских развалах, отечественные торговые марки стоили копейки, грамотные айтишники массово перебирались на Запад, а юристы воспринимались в экономике как обслуживающий персонал. Сегодня реальность абсолютно другая. Правовой институт в связке с современными технологиями стал драйвером развития интеллектуальной экономики. Люди наконец-то готовы зарабатывать не на ресурсной или административной ренте, а на нематериальных активах, созданных человеческим умом и талантом», – подчеркнул Кричевский.

В рамках IPQuorum 2021 пройдут дискуссии и образовательные интенсивы для креативных, производственно-ресурсных, коммуникационных и общественных индустрий. Кроме того, будут работать развлекательные, просветительские, выставочные и презентационные пространства.

Советник председателя правления Фонда «Сколково» по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш считает, что в России достигнут колоссальный рост транзакций с интеллектуальной собственностью в цифровой среде.

«На данный момент число зарегистрированных в сети IPChain транзакций составляет 3 млн 970 тысяч. Еще три года назад де-факто не существовало цифрового рынка интеллектуальной собственности, а сегодня благодаря передовым технологиям в нем создаются новые продукты, товары, услуги и даже формируются новые рынки с высокими темпами роста», – уверен Прокш.

Президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев отметил, что на IPQuorum-2021 пройдет церемония вручения премии в области интеллектуальной собственности.

«Мы специально учредили новую премию для игроков рынка ИС. Практически сразу после новогодних праздников совместно с Forbes мы начнем формировать лонг-лист претендентов на победу в пяти номинациях. Затем мы запустим голосование и опубликуем подробную информацию о премии. Итоги подведем в рамках IPQuorum 2021», – сказал Матвеев.

IPQuorum – международный коммуникационный бренд, созданный Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП). Под его эгидой ежегодно проводятся мероприятия в России и за рубежом, такие, как конференции и дискуссии, выставки, презентации и бизнес-сессии.