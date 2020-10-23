МАМТ в тысячный раз покажет балет «Эсмеральда» в постановке Бурмейстера

Со дня премьеры балета исполнилось 70 лет, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

По ее словам, «Эсмеральда» отметит двойной юбилей – её премьера состоялась 14 октября 1950 года, поэтому тысячное представление спектакля совпадает с его семидесятилетием.

«Эсмеральда» – одна из жемчужин репертуара Московского Музыкального театра и его классика, подчеркнула пресс-атташе. Многие поколения зрителей начинали знакомство с балетом именно с этой постановки, солисты и артисты театра бережно передают спектакль от поколения к поколению.

В течение истории постановки главные роли в ней играли Виолетта Бовт, Элеонора Власова, Мира Редина, Галина Крапивина, Маргарита Дроздова, Татьяна Чернобровкина и Наталья Ледовская. В юбилейном спектакле партию Эсмеральды исполнит заслуженная артистка РФ Оксана Кардаш.