В руинах средневековой церкви в Британии нашли камень с «ведьминскими знаками»

Символы могли служить для отпугивания злых сил, сообщает BBC News.

Средневековые граффити были найдены археологами на двух камнях в ходе обследования руин церкви, расположенной в Сток-Мандевилле, графство Бакингемшир. В центре каждого камня было просверлено отверстие, из которого прорезаны расходящиеся в разные стороны линии.

Историки считают, что символы являются «ведьминскими знаками», сделанными в XII веке. По мнению экспертов, знаки были вырезаны на камнях для защиты от колдовских чар и бесов, как бы попадавших в бесконечный лабиринт, из которого не могли выбраться.

Один из камней с символами являлся частью церковной стены, что указывает на то, что он мог быть встроен туда специально, для защиты от дьявольских сил и ведьм. В то же время некоторые эксперты настроены более скептически – по их мнению, символы являются всего лишь циферблатом солнечных часов.