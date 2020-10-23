Волковский фестиваль в Ярославле откроется спектаклем «Калина красная»

Смотр будет идти с 15 по 22 ноября, сообщили в пресс-службе театра.

XXI Международный Волковский фестиваль откроется в старейшем театре России – Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова. Спектакль «Калина красная» поставлен по одноименной повести Василия Шукшина.

Ранее Волковский фестиваль планировалось открыть мюзиклом Егора Дружинина «Еврейское счастье», премьера которого прошла в театре 16 октября. Однако показ спектакля 15 ноября был отменен из-за вынужденных изменений в планах гастролей театра.

В программе фестиваля – спектакли русскоязычных театров, которые приедут выступать в Ярославль из Абхазии, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и Молдавии.