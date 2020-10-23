Музей в Ульяновске на грант в 490 тыс. рублей научит школьников делать балалайки

Об этом сообщила управляющая музеем Мария Чурбанова в разговоре с ТАСС.

Образовательный проект единственного в России музея балалайки стартует в ноябре. Его адресатами станут школьники и студенты, которых научат самостоятельно делать музыкальные инструменты.

В целом к проекту планируется привлечь 75 человек, в том числе 40 детей и 35 студентов. Проект стал возможен благодаря тому, что музей выиграл грант Фонда президентских грантов на сумму 490 тыс. рублей.

Обучение будет идти до конца января, в курс входит четыре занятия. «Образовательная программа также будет включать и экскурсии на мануфактуру "БалалайкерЪ" (производство балалаек в Ульяновске), и мастер-классы по столярным операциям», – отметила Чурбанова.