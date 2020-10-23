Следственный комитет проверит сведения об угрозах мошенников семье Баталова

Также будет изучена информация о сборе средств от их имени, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

Ранее стало известно, что вдове и дочери Баталова поступают угрозы. Кроме того, мошенники от имени семьи актера собирали средства на фестиваль имени Алексея Баталова во Владимире, однако выяснилось, что он не состоится.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на большой общественный резонанс этой информации и поручил своим подчиненным тщательно изучить обстоятельства, незамедлительно доложив о ходе расследования, сообщили в СК.

Как выяснили в СК, вдова и дочь Баталова были лишены мошенниками своих долей в четырехкомнатной квартире, мастерской актера и двух квартир, а также крупной денежной суммы. Дочь и вдова актера признаны потерпевшими, на отнятое у них имущество наложен арест.