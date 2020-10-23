Британский музей представит экспонаты из Кунсткамеры на выставке о народах Арктики

Будут экспонироваться более 40 предметов из коллекции российского музея, сообщает ТАСС.

Выставка «Арктика: культура и климат» открылась в Британском музее в четверг. Экспозиция посвящена изменению климата в Арктике, а также сопутствующим изменениям жизни коренного населения региона.

Экспозиция будет работать до 21 февраля следующего года. Старший хранитель фонда «Сибирь» Кунсткамеры Владимир Кисель сообщил агентству, что коллекция российского музея составляет примерно четверть общего количества экспонатов на выставке.

«Мы привезли уникальные вещи – находки из культового места Усть-Полуй в Салехарде. Это так называемая усть-полуйская археологическая культура, которая датируется III в. до н. э. – III-IV вв. н. э. Также есть объекты берингоморской культуры протоэскимосов приблизительно того же периода, преимущественно резная кость», – подчеркнул Кисель.

На выставке также представлены артефакты из Якутии XIX-XX вв., женские серебряные гривны, шаманские костюмы и эвенкские бубны. Особый интерес представляют шторки-рисунки в виде декоративного панно художника Николая Шахова (1770-1840), изображающие ненцев и хантов.