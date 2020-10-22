Первая атомная подлодка СССР станет экспонатом Музея военно-морской славы в Кронштадте

Сейчас подводная лодка К-3 находится в акватории судоремонтного завода «Нерпа» в Мурманской области, сообщили в пресс-службе завода.

Планируется, что лодка К-3 «Ленинский комсомол» будет ключевой доминантой всей выставки Музея военно-морской славы, создание которого проектируется в Кронштадте. На территории комплекса будут размещены историческая экспозиция, пространство временных выставок и лектории.

Центром комплекса станет АПЛ К-3, с 2005 года стоящая в акватории судоремонтного завода. Решение принято на совещании с представителями технического управления ВМФ, АО СПМБ «Малахит» и АНО «Остров фортов».

По оценке экспертов, К-3 как музейный экспонат сможет принять первых посетителей к 2023 году.