В Китае нашли гробницы знатных людей древности, погребенных с наложницами и служанками

Находку сделали археологи в ходе раскопок на северо-западе страны, пишет «Синьхуа».

Открытие было сделано во время раскопок крупнейшего древнего кладбища в городе Юйлинь, который находится в провинции Шэньси. Здесь ранее было обнаружено поселение возрастом около 4000 лет, основанное носителями культуры Симао.

Поселение состояло из каменных домов. Рядом с ним находится древнее кладбище, известное как руины Чжайшань. Некрополь занимает огромную площадь около одного миллиона квадратных метров.

Три гробницы привлекли особенное внимание ученых, так как были построены по одному типовому проекту. В каждой из них был найден деревянный гроб, положенный в прямоугольную вертикальную яму площадью 10 квадратных метров.

В гробах находились останки богатых мужчин, рядом с которыми в могилу были положены различные предметы из нефрита. Вместе с ними были найдены останки множества женщин со следами колото-резаных ран, положенных головами к саркофагу.

По мнению ученых, женщины были убиты и похоронены вместе с владельцами гробниц. Вероятно, это были служанки и наложницы погребенных. В в правой части гробниц находились ниши, выполненные в форме полумесяца ниши, в которых лежали наборы гончарных изделий с каменными крышками и каменные ножи.