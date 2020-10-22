Михаил Плетнев и Евгений Миронов выступят на «Декабрьских вечерах» Пушкинского музея

Фестиваль откроется 1 декабря концертом «Художник читает Библию», сообщили организаторы.

Юбилейный сороковой фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Обратная перспектива. 2020-1981» откроется в Пушкинском музее 1 декабря. В его рамках состоятся выступления пианистов Михаила Плетнева и Бориса Березовского, артиста Евгения Миронова и другие концерты.

Фестиваль задуман как кульминация музыкального сезона ГМИИ им. Пушкина в честь 105-летию со дня рождения Рихтера. Сам фестиваль был создан в 1981 году по инициативе директора на тот момент ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирины Антоновой и пианиста Святослава Рихтера.

Самое главное, что отличает «Декабрьские вечера» – это синтез искусств, диалог изобразительного искусства и музыки, сказала заведующая отделом музыкальной культуры ГМИИ им. Пушкина, программный директор фестиваля Юлия Де-Клерк.