В Крыму нашли череп человека со следами трепанации в бронзовом веке

Об этом сообщает пресс-служба Института археологии Российской академии наук (ИА РАН).

Находку сделали антропологи ИА РАН при изучении материалов, найденных в ходе раскопок кургана у села Льговское на востоке Крыма. Ученые обнаружили в погребении человеческий череп со следами прижизненной трепанации.

Находка представлена на выставке «Травмы прошлого» в Дарвиновском музее. Как выяснили ученые, человек был погребен в кургане в III тысячелетии до нашей эры. На сегодня это одна из крупнейших операций, проведенных в эпоху бронзы, говорится в сообщении.

Проведенная 5 тысяч лет назад хирургическая операция поразила ученых своими размерами и тонкостью работы. Древний хирург с ювелирной точностью выскоблил довольно большой участок кости каменным орудием, оставив костную пластинку меньше миллиметра толщиной и избежав проникновения в полость черепа, в которой находятся крупные кровеносные сосуды, что привело бы к немедленной смерти человека.

Ученые не смогли восстановить череп целиком и узнать точный характер операции. Известно лишь, что человек умер вскоре после нее, о чем говорит отсутствие следов заживления. Также найдены следы воспаления на внутренней стороне поверхности черепа, которые могли быть связаны с причиной, побудившей древних медиков прибегнуть к такому крайнему средству.