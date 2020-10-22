Ефремов потерял шанс на условный срок из-за тактики Пашаева, заявил адвокат

Актер спокойно встретил решение суда апелляционной инстанции, рассказал корреспондент ТАСС.

По решению Мосгорсуда срок наказания актеру, назначенный за совершение ДТП со смертельным исходом, был снижен с 8 до 7,5 года. Таким образом коллегия судей отменила приговор первой инстанции, признав смягчающим обстоятельством добровольное возмещение Ефремовым ущерба потерпевшим по делу.

«В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения», – огласила решение судья.

Как сообщает агентство, Ефремов спокойно воспринял решение Мосгорсуда, выслушав его молча. Адвокат актера Владимир Васильев заявил, что будет подавать кассационную жалобу на приговор. По его словам, Ефремов сможет рассчитывать на УДО не ранее, чем через три года.

По словам другого адвоката актера, Романа Филиппова, Ефремов мог бы рассчитывать на условный срок, если бы сразу признал вину и выплатил компенсацию потерпевшим. «Если бы хотя бы снизили на три года и дали колонию-поселение, его бы это устроило», – сказал адвокат.

Ранее Михаил Ефремов заявил, что отказался от признания вины и выплат потерпевшим под давлением своего адвоката на тот момент Эльмана Пашаева. По словам актера, тот настаивал на именно такой линии защиты.