Первый канал обжаловал взыскание 400 тыс. рублей за использование песни Григория Лепса

Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на материалы суда.

В соответствии с решением Арбитражного суда Москвы с АО «Первый канал» было взыскано в пользу ООО «ЮрБИЗ» 400 тысяч рублей. Сумма была назначена компенсацией за нарушение прав юрлица на композицию из репертуара Григория Лепса «Танго разбитых сердец», которую исполнила группа «Сопрано Турецкого».

Ранее компания «ЮрБИЗ» подала в суд иск к АО «Первый канал» о защите прав на музыкальное произведение, а также о взыскании компенсации в размере 400 тысяч рублей и 100 тысяч рублей компенсации за вред деловой репутации. Арбитраж удовлетворил иск частично, взыскав с телеканала 60 тысяч рублей.

Как следует из иска, композиция прозвучала в эфире Первого канала 30 ноября 2014 года в передаче «Что? Где? Когда?». В передаче было использовано музыкальное произведение «Танго разбитых сердец» в исполнении группы «Сопрано Турецкого».

По заявлению истца, ответчик не согласовал воспроизведение музыки в установленном законом порядке, чем нарушил интересы правообладателя.