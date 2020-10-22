Тяжелобольной Борис Моисеев мог отказаться от помощи Пугачевой из гордости

Об этом знакомая певца Ляна Фридман рассказала изданию Sobesednik.ru.

По ее словам исполнитель никак не может оправиться после перенесенного им инсульта. При этом в последние четыре-пять месяцев его состояние здоровья ухудшилось.

«Он лежачий. Но, слава Богу, до туалета и ванны доходит», – рассказала Фридман. По ее словам, она постоянно общается с помощником исполнителя, который подтверждает, что сейчас Моисеев действительно плохо чувствует себя.

По словам знакомой певца, Моисеев не отвечает на звонки, потому что последнее время не хочет ни с кем общаться. «Я думаю, болезнь случилась из-за переутомления и нервов. В последние годы перед инсультом Боря очень много работал, не жалея себя, практически на износ: у него было много концертов, съемок, перелетов, и организм не выдержал», – поделилась она с изданием.

Фридман отметила, что Моисеев отказался от помощи, которую предложила ему Алла Пугачева. «Наверное, как и все артисты, он не хочет, чтобы его видели беспомощным и больным», – предположила знакомая певца.