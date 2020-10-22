Ирину Скобцеву похоронили рядом с мужем Сергеем Бондарчуком на Новодевичьем кладбище

22.10.2020
Народная артистка РСФСР умерла 20 октября на 94-м году жизни. Проводить Скобцеву в последний путь на кладбище пришли ее сын, режиссер Федор Бондарчук, актер Константин Крюков, актеры Владимир Меньшов, Игорь Угольников, Сергей Гармаш, режиссер Алексей Учитель, продюсер Александр Роднянский и замминистра культуры РФ Максим Ксензов.
Всего на траурную церемонию прощания пришли около сотни человек.
Скобцева закончила театральный институт вместе с Галиной Волчек, Игорем Квашой и Леонидом Броневым. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий вспомнил, что она была замечательной и красивой актрисой.
Режиссер Павел Чухрай отметил, что таких, как Скобцева, сейчас уже нет на киноэкранах. «Уникальная актриса, уникальная семья», – сказал он в разговоре с журналистами.