В Историческом музее пройдет выставка «И.Е. Забелин – летописец русской жизни»

Экспозиция будет работать с 21 октября по 7 декабря 2020, сообщила пресс-служба музея.

В 2020 году российская научная общественность отмечает 200-летний юбилей со дня рождения выдающегося русского историка, археолога, архивиста, одного из основателей Государственного исторического музея и его многолетнего фактического директора – Ивана Егоровича Забелина, отмечается в сообщении.

Исторический музей подготовил по этому случаю выставку, цель которой – отразить огромную роль И.Е. Забелина в деле изучения и популяризации российской истории, раскрыть неординарность его личности, показать вклад историка в создание и развитие Исторического музея и в формирование музейных коллекций.

Забелин являлся «официальным историографом» Москвы. Своими исследованиями историк фактически открыл для москвичей их родной город. Огромный отрезок жизни ученого связан с Российским историческим музеем (с 1925 года – ГИМ), в котором он почти четверть века состоял в должности товарища председателя – главного научного руководителя РИМ.

Выставка делится на три основных раздела.

Первый расскажет о биографии ученого, его семье, юности, этапах формирования личности. Посетители смогут увидеть портрет отца будущего ученого, дагерротип самого Ивана Егоровича, живописные полотна, представляющие Забелина – сотрудника Оружейной палаты, археолога, известного ученого; документы, фотографии, портреты лиц, повлиявших на становление и научную деятельность историка. Будут показаны его главные труды ‒ издания «Домашний быт русских царей в XVI–XVII столетиях» и «Домашний быт русских цариц в XVI–XVII столетиях», материалы, связанные с его деятельностью в Археологической комиссии и полевыми археологическими исследованиями, а также изучением истории Москвы.

Экспозиция в парадном круглом зале посвящена Историческому музею, на ниве которого Иван Егорович самоотверженно трудился многие годы. Здесь представлены разнообразные памятники истории и культуры, пополнившие коллекцию при жизни историка, а также приобретенные музеем после смерти на доход с завещанного им капитала. Они отражают уникальность собрания музея как хранилища памятников отечественной истории.

Последний зал выставки ‒ мемориальный уголок кабинета И.Е. Забелина: мебель и личные вещи, рукописи ученого, научные издания, вышедшие как при его жизни, так и опубликованные после смерти, завещание И.Е. Забелина и документы о передаче музею его коллекций и архива.