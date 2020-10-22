Путин приветствовал участников и гостей мероприятий, посвященных 150-летию Бунина

22.10.2020
Президент России обратился с приветствием к участникам и гостям юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 150-летия со дня рождения русского поэта и писателя Ивана Бунина.
Как говорится в телеграмме, мероприятия послужат сохранению богатейшего творческого и философского наследия Бунина, объединяющего многие поколения читателей и имеющего универсальное нравственное значение. Обширная юбилейная программа поспособствует развитию культурных и просветительских проектов, целью которых является укрепление связей с соотечественниками за рубежом, «со всеми, кто любит Россию», говорится в послании президента.
Произведения Бунина наполнены размышлениями об истинных ценностях, о выборе, стоящем в жизни каждого человека, а также о судьбе России и испытаниях, выпавших ее народу в переломные годы XX века, добавил Путин.