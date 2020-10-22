Инки закапывали лам заживо для укрепления своей власти в захваченных землях

Останки жертвенных животных были найдены в поселении Тамбо Вьехо в долине Акари, сообщает Newscientist .

Находку сделали неподалеку от побережья Перу. Захоронение было разграблено ранее, поэтому ученые считают, что изначально в нем было больше останков лам, принесенных в жертву.

По мнению Лидио Вальдес из Университета Калгари, отсутствие на телах лам следов увечий, которые бы указывали на смерть перед погребением, а также крепко связанные ноги свидетельствуют о том, что животные были погребены заживо. По мнению Вальдеса, ламам связали ноги, чтобы они не выпрыгнули из ям, в которых их закапывали.

Такое жертвоприношение в целом соответствует поведению инков, ранее описанному историками. «Инки часто приносили в жертву детей, некоторые из них были похоронены заживо», – отмечает Вальдес на основании письменных свидетельств испанских конкистадоров. «Если они так поступали с детьми, то наверняка делали то же самое с ламами», – уверен ученый.

Рядом с останками одной из лам нашли древесный угль, датированный 1432-1459 годами. В это время город Тамбо Вьехо был захвачен империей инков. По мнению ученых, жестокие жертвоприношения инков, скорее всего, использовались как способ укрепить на захваченных землях новый социально-политический порядок.