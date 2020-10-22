В Музее Москвы покажут клад в шахматной фигурке времен Ивана Грозного

22.10.2020
По ее словам, посетителям покажут клад эпохи Ивана Грозного – монеты, спрятанные в шахматной фигурке. Также гости увидят снаряжение воинов XVII века и другие археологические артефакты, найденные во время строительных работ в столице.
Выставка проходит сразу на трех площадках музея – это своеобразная интервенция в существующие экспозиции, пояснила куратор. По ее словам, название выставки стало отсылкой к Музейной информационной автоматизированной системе КАМИС.
Святицкая отметила, что проект в Музее археологии Москвы посвящен московским кладам. Кроме 10 монет в шахматной фигурке, будет представлен еще один клад, состоящий из денежных купюр времен Гражданской войны и спрятанный владельцем в ожидании возможного возвращения прежнего строя.