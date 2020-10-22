Правительство профинансирует создание культурных центров на Дальнем Востоке

22.10.2020
Современные центры культурного развития появятся в поселках городского типа, которые находятся в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Как пояснили в правительстве, центры культурного развития – новый формат досуговых учреждений, предназначенных для всей семьи.
«Здесь могут проходить выставки и кинопоказы, работать студии и кружки, выступать с гастролями артисты из других регионов страны. От привычных домов культуры их отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства», – отмечается в сообщении кабмина.
С 2021 года на создание таких центров в малых городах России будут выделяться субсидии из федерального бюджета, говорится в сообщении.