Правительство профинансирует создание культурных центров на Дальнем Востоке

22.10.2020

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Современные центры культурного развития появятся в поселках городского типа, которые находятся в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Как пояснили в правительстве, центры культурного развития – новый формат досуговых учреждений, предназначенных для всей семьи.

«Здесь могут проходить выставки и кинопоказы, работать студии и кружки, выступать с гастролями артисты из других регионов страны. От привычных домов культуры их отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства», – отмечается в сообщении кабмина.

С 2021 года на создание таких центров в малых городах России будут выделяться субсидии из федерального бюджета, говорится в сообщении.

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