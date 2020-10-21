Ефремов пообещал поставить памятник жертве своего пьяного вождения

21.10.2020

Об этом сообщил ТАСС один из адвокатов актера Петр Хархорин.

По его словам, осужденный за смертельное ДТП артист пообещал, что будет помогать матери и гражданской жене Сергея Захарова, находившегося в роковой момент за рулем встречного автомобиля.

Ефремов принципиально решил помочь людям, реально понесшими потери, но не признанным официально потерпевшими, подчеркнул юрист. «Настроен помогать по-настоящему, он мне лично говорил, что он поставит памятник Захарову», – рассказал защитник.

При этом Хархорин не уточнил суммы или формы материальной помощи, так как, по его словам, актер еще размышляет над этим.

Ранее сообщалось, что Ефремов выплатил трем потерпевшим компенсации, в том числе вдове погибшего Маргарите Захаровой, ее сыну и брату Захарова. Как стало известно, они получили одному миллиону рублей.