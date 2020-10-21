Ефремов пообещал поставить памятник жертве своего пьяного вождения

21.10.2020
По его словам, осужденный за смертельное ДТП артист пообещал, что будет помогать матери и гражданской жене Сергея Захарова, находившегося в роковой момент за рулем встречного автомобиля.
Ефремов принципиально решил помочь людям, реально понесшими потери, но не признанным официально потерпевшими, подчеркнул юрист. «Настроен помогать по-настоящему, он мне лично говорил, что он поставит памятник Захарову», – рассказал защитник.
При этом Хархорин не уточнил суммы или формы материальной помощи, так как, по его словам, актер еще размышляет над этим.
Ранее сообщалось, что Ефремов выплатил трем потерпевшим компенсации, в том числе вдове погибшего Маргарите Захаровой, ее сыну и брату Захарова. Как стало известно, они получили одному миллиону рублей.