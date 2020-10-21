В севастопольском Херсонесе нашли площадь и кладбище знати времен князя Владимира

21.10.2020
Собор был построен во второй половине XIX века на месте храма, в котором мог креститься древнерусский князь Владимир. Территория у собора до сих пор не изучалась археологами, господствовало мнение, что археологические памятники на ней были уничтожены при строительстве собора.
Однако, заложив вокруг собора 16 шурфов для открытия фундамента, ученые обнаружили участок прихрамового кладбища X-XI веков. В ходе исследования некрополя эксперты нашли останки около 10 человек, в том числе одиночное погребение женщины в возрасте до 25 лет.
Захоронения у храма в самом центре древнего города явно принадлежали непростым людям, скорее всего знати, считают ученые. Среди предметов в некрополе был найден женский браслет IX-XI века.