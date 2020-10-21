В Ульяновске представят мультимедийный проект «Музыка героев»

Презентация пройдет 22 октября в 15:00 в ульяновском областном Историко-мемориальном центре-музее И. А. Гончарова, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Мультимедийный проект Российского национального музея музыки «Музыка героев» погружает аудиторию в пространство и время Великой Отечественной войны. Проект подготовлен в рамках объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Года памяти и славы, его поддержало Минкультуры России, в организации принял участие Госфильмофонд.

«Музыка героев» – синтез музея и театра, литературы и музыки, кинематографа и фотографии, говорится в сообщении. Жизнь советских людей времён Великой Отечественной реконструируется материалами из фондов Музея музыки. В том числе представлены фотографии, документы, кинохроника, письма, партитуры, оригинальные аудиозаписи и афиши, которые рассказывают о событиях военных лет.

В интерактивном разделе проекта представлены предметы из фондов музея имени И. А. Гончарова. Это фотографии агитбригад, театральных и самодеятельных коллективов, архивные документы, собрания агитационных открыток, музыкальные инструменты 1930–1940 годов и многое другое.

Выставка будет работать до конца января 2021 года. Впоследствии проект станет постоянным для этого учреждения.