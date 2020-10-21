Алтарь для змеиных богов преисподней нашли в древнем городе на юге Турции

Об открытии археологов в ходе раскопок в античном Патаре сообщает Daily Sabah.

Находку сделали в районе Каш провинции Анталия. Здесь археологи уже много лет изучают руины древнего античного города Патара, считающегося колыбелью многих цивилизаций.

Глазам ученых предстал большой алтарь, который обвивает змея. Каменное сооружение нашли в ходе раскопок неподалеку от ранее раскопанной римской бани и городской стены.

Археологи решили изучить артефакт в лабораторных условиях и отреставрировать. После этого он будет выставлен на обозрение в музее города Демре.

Алтарь изготовлен из мрамора. По оценкам экспертов, его возраст составляет около 2000 лет.

«На этом алтаре делали подношения, чтобы успокоить богов преисподней. В те времена люди полагали, что змеи представляют богов подземного мира. Поэтому они приносили сюда напитки или пищу, хлеб и мясо и клали их на жертвенник», – пояснил археолог Мустафа Кочак.

Во время раскопок на территории древнего города археологи неоднократно встречалиь крупных черных змей, почти идентичных фигуре на алтаре, отметил он. «Мы время от времени видим этих змей. Это очень безобидные существа. Когда они видят людей, они уползают», – отметил он.