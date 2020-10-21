Петербургский Театр Европы перенес спектакли из-за коронавируса у худрука

21.10.2020

Вирусом заразились художественный руководитель Лев Додин и его супруга, сообщается в Instagram театра.

«Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтвержденные случаи. Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова госпитализирована. Мы желаем вам здоровья и надеемся на скорую встречу», — говорится в сообщении театра.

Из-за этой ситуации ближайшие спектакли перенесены на другие даты, добавили в театре. Спектакли «Братья Карамазовы» и «Дядя Ваня», запланированные на октябрь, перенесены на ноябрь.

Все купленные билеты остаются действительными, их можно будет предъявить при входе на спектакль на новую дату либо вернуть в течение десяти дней от старой даты спектакля, пояснили в МДТ.