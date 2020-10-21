Ефремов выплатил еще трем потерпевшим по делу о ДТП по 1 млн рублей

21.10.2020
По словам юриста, осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов выплатил компенсации еще троим фигурантам дела, которые проходят потерпевшими. Денежные средства перевел на их счета адвокат артиста.
По словам второго защитника актера Петра Хархорина, по 1 млн рублей трем потерпевшим перевели в среду утром. Вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы в связи с выплатой компенсаций закрыт, пояснил юрист.
Ранее Мосгорсуд перенес заседание по апелляционной жалобе на приговор Ефремова на 22 октября. Причиной стала необходимость решения вопроса о выплате компенсаций вдове погибшего в ДТП Маргарите Захаровой, ее сыну и брату Захарова.