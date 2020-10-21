Сын актера Дмитрия Марьянова узнал, что отца незадолго до смерти избили

Об этом 24-летний Даниил Марьянов сообщил в разговоре с «Комсомольской правдой».

По его словам, он ознакомился с материалами уголовного дела по факту гибели своего отца и узнал из них, что за несколько часов до того, как артист скончался, кто-то нанес ему сильный удар.

«Его били – на мой взгляд, это очевидно. Кто это сделал и с какой целью?» – задал вопросы молодой человек. По его словам, пока что у него нет ответа на них.

Даниил заявил, что считает недостаточным условное наказание директору реабилитационного центра Оксане Богдановой. По версии следствия, она виновна в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, а также оставлении в опасности.

При этом реабилитационный центр не имел лицензии для оказания медицинских услуг, в учреждение приглашались люди без медобразования.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. По сведениям следствия, руководитель центра запретила работникам вызвать актеру скорую.