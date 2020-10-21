Стоянов заменит Ефремова в сериале «Вампиры средней полосы»

Об этом артист рассказал в программе Дмитрия Быкова «ЖЗЛ» .

Из-за суда над Михаилом Ефремовым многие проекты с его участием были заморожены, сейчас решается вопрос о его заменах. В постановке «Чапаев и пустота» его роль отдадут Александру Устюгову, а в сериале про вампиров его заменит Юрий Стоянов.

Юрий Стоянов отметил, что ему не очень приятно слышать, как журналисты и критики обсуждают его «рокировку» с Ефремовым в сериале. По его словам, ему уже пришлось многое прочитать в этой связи в Сети.

«Писали и то, что в свое время меня сняли с этой роли, и то, что сериал вынуждены переснимать из-за присутствия в нем Ефремова», – отметил актер. Однако, по его словам, сериал рассказывает о приключениях пришельцев в нашей стране, и он снялся в пилотной короткометражной киноверсии, даже завоевав приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Пилот». После этого у создателей сериала возникли проблемы, и Стоянов ушел на другой контракт.

Когда же съемки возобновились, Стоянов сам посоветовал создателям взять на эту роль Михаила Ефремова. Однако они успели снять только 40% материала, после чего началась пандемия, а за ней и суд по поводу ДТП, рассказал артист.