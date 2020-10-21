На дне озера в Турции нашли руины византийской церкви

21.10.2020
Как стало известно, подводные археологи нашли руины храма на глубине примерно 15 метров. Местом находки стало озеро Гага в городе Фатса.
Руины церкви, возраст которой еще не выяснен, были найдены во время погружений подводного археолога из Бодрумского музея подводной археологии. Глава управления культуры и туризма провинции Угур Топалак сообщил, что ученым пока неизвестна предыстория найденной церкви.
Площадь озера составляет почти 6 гектаров, посреди него находится маленький островок, служащий приютом для множества растений, животных и птиц. В ближайшее время находка будет зарегистрирована как археологический объект, пояснил Топалак.