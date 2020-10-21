Фестиваль видеоарта «Сейчас & Потом» перенесен из-за пандемии коронавируса

21.10.2020
Специальная программа пройдет в центре современного искусства «Винзавод» в намеченные сроки. Организаторы отметили, что приняли сложное, но необходимое в сложившейся эпидемиологической ситуации решение.
«Фестиваль пройдет на той же площадке – центр современного искусства Винзавод, "Цех Красного", сроки проведения сейчас уточняются», – отмечается в сообщении.
Спецпрограмма фестиваля пройдет в режиме офлайн в соответствии с заявленным расписанием в образовательном центре Московского музея современного искусства в период с 21 по 24 октября.
В спецпрограмму войдет французский проект Videoformes Digital Arts Festival, проект тайваньского центра современного искусства Waley Art, итальянский фестиваль видеоарта Over the Real и другие. Публичные мероприятия спецпрограммы пройдут в режиме онлайн.