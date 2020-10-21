Тульский филиал Исторического музея начнет обучение ремеслам Древней Руси

Проект обучения школьников разработали методисты ГИМ, рассказали в пресс-службе филиала.

В числе ремесел, которым можно будет научиться на курсах, – портновское, печатное, кожевенное, ювелирное и архитектурное дело. Курс по кулинарии включает изучение традиций древнерусской кухни и рецептов, а также составление меню на день.

В цикле курсов истории ремесел средневековой Руси и Московского царства теория сочетается с практикой, отметили в пресс-службе. В частности, занятия по кулинарии представляют собой разбор эволюции рациона наших предков, их вкусовые обычаи, пристрастия и привычки.

Обучение будут вести в специальном классе и выставочных залах филиала музея в Туле. Курсы рассчитаны на школьников среднего и старшего возрастов от 5-х до 11-х классов, в настоящее время идет набор групп.