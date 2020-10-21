На фестивале Arctic open представят фильм «Бухта Тихая» о музее на Земле Франца-Иосифа

21.10.2020
По его словам, фильм рассказывает о создании на первой полярной станции музея под открытым небом. Лента будет представлена на IV Международном кинофестивале стран Арктики Arctic open в Архангельске.
Фильм посвящен основанию в 1929 году в бухте Тихая на Земле Франца-Иосифа полярной станции, рассказал Дворкин. Полярная станция «Бухта Тихая» была основана на острове Гукера 30 августа 1929 года и стала первым поселением архипелага.
Название бухте дал русский исследователь Георгий Седов, экспедиция которого зимовала здесь в 1913–1914 годах. Сейчас на территории станции находится база национального парка «Русская Арктика».