В Барвихе прошел первый прогон спектакля «Бесы» с Сурковым

21.10.2020
Бывший первый замглавы администрации президента России Владислав Сурков поучаствовал в постановке спектакля Константина Богомолова «Бесы».
«В спектакле есть видео, на котором Владислав Сурков произносит текст Достоевского»,– сказала Малкина. В каком качестве он появляется в спектакле, представитель театра не уточнила.
В 1999–2008-м Владислав Сурков был замглавы администрации президента, в 2008–2011-м – первым заместителем. В 2011–2013 годах он исполнял обязанности зампреда правительства, в 2013–2020 годах работал помощником президента России.
Премьера спектакля планировалась 21 октября, однако из-за распоряжения губернатора Московской области, ограничившего массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса, ее перенесли на 10 и 11 ноября. Вчера в Барвихе пошел прогон представления для приглашенных гостей.
Первые показы состоятся в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Цены на билеты достигают 50 тыс. рублей, VIP-ложа доступна только целиком – 12 мест предлагается выкупить за 600 тыс. руб.