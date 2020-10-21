Никите Михалкову исполнилось 75 лет

Режиссер решил совместить празднование юбилея с премьерой своего нового спектакля.

21 октября советский и российский актер, режиссер и продюсер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков отмечает свой юбилей. Ему исполняется 75 лет.

Никита Сергеевич Михалков родился в Москве в семье советского литератора Сергея Михалкова и поэтессы, писательницы и переводчицы Натальи Кончаловской.

В 14 лет Михалков начал сниматься в кино. Его первой главной ролью уже в 18 лет стала роль в фильме «Я шагаю по Москве».

Первый фильм Михалков снял в 1974 году – это был приключенческий вестерн «Свой среди чужих, чужой среди своих», который сразу сделал его культовым режиссером советского кино.

Никита Михалков удостоен звания народного артиста РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», трижды лауреат Государственной премии РФ, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля (1991), номинант на премию «Оскар» (1993) в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее режиссер сообщил в интервью ТАСС, что не будет отмечать свой юбилей из-за количества людей, которые хотели бы на него прийти. Однако сейчас для этого просто не время, пояснил режиссер. «И я предпочел от всего отказаться в надежде, что мы сможем перенести это и приурочить к выпуску нашего спектакля», – добавил он.

Предполагается, что в декабре пройдет премьера постановки сценической версии фильма Никиты Михалкова 2007 года «12». Главные роли в ней исполнят артисты из кинокартины «12» и слушатели Академии кинематографического искусства. На сцену выйдет сам Михалков в той же роли, которую играл в кино.