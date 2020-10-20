В Турции откопали ворота одного из древнейших городов мира

Об итогах раскопок, продолжавшихся два года, передает Daily Sabah.

В результате археологи нашли главные ворота исторического дворца Харран. Район с этим названием был населен людьми с 6000 г. до н.э., поэтому считается одним из древнейших городов в мире.

Харран много раз упоминается в Ветхом завете. Город был столицей ассирийцев, важным торговым центром Месопотамии по дороге на юг в Ниневию в современном Ираке.

Во время поздней античности и Багдадского халифата Харран был центром религии звездопоклонников. В 1104 году в битве под Харраном арабы нанесли сокрушительное поражение крестоносцам, после чего в XIII в. арабский историк Абуэль-Фида описывает город уже в руинах.

Ученые нашли ворота дворца, построенного 900 лет назад и включавшего сотни комнат. «Мы полностью раскопали одни из двух известных ворот исторического дворца. Их высота около семи метров, и они сделаны из базальтовых камней», – отметил руководитель раскопок, глава кафедры Харранского университета Мехмет Онала.

Команда ученых обнаружила печати и кольца, наконечники стрел и надписи на арабском языке на базальтовом камне. Они помогут ученым точно датировать сооружение.