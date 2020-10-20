Апелляцию на приговор Ефремову отложили, чтобы допросить эксперта защиты

Рассмотрение жалоб отложено до 22 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.

Судебное заседание состоится в четверг, 11.00, постановила судебная коллегия.

Решение отложить рассмотрение было принято для подготовки к допросу специалиста, который был вызван защитой. По сообщению адвокатов, он пояснит, был ли погибший Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности во время ДТП.

В июне Михаил Ефремов, находясь за рулем арендованного автомобиля в состоянии опьянения, совершил лобовое столкновение с автомобилем, которым управлял Сергей Захаров. От полученных ранений последний скончался на месте. Актера приговорили к 8 годам лишения свободы.