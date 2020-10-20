В Летнем саду Петербурга посадят липу взамен поваленной штормом в сентябре

Акция «Древо жизни» пройдет 21 октября в 12.00, сообщила пресс-служба Русского музея.

Внеплановая посадка дерева вызвана последствиями сильного шторма в Санкт-Петербурге, от которого сад пострадал в сентябре этого года. В результате буйства стихии у Парадного партера Летнего сада порыв ветра с Невы сломал большой старый клен, ствол которого при падении повалил молодую липу и разбил большую вазу с розами, украшавшую партер.

Компания ООО «Синергия Технологий» из Казани вызвалась стать спонсором посадки нового крупноразмерного дерева. Оно будет посажено на углу Парадного партера возле знаменитой Фельтеновской ограды.

Благодаря ставшей традиционной благотворительной акции «Древо жизни» в Михайловском и Летнем садах появляются новые деревья, которые помогут сохранить уникальную композицию исторического сада, говорится в сообщении.