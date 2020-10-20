Киркоров купил своему сыну Rolls-Royce за 30 млн рублей

Об этом певец заявил в эфире программы «Ты не поверишь!».

По словам исполнителя, сейчас иномарка находится в гараже в ожидании, пока ее маленький хозяин Мартин Киркоров вырастет, получит права и сядет за руль. Но мальчику уже не терпится прокатиться на роскошной машине, отметил его отец.

«Он не понимает пока, что на Rolls-Royce надо ехать сзади», – пояснил Киркоров. По его словам, мальчик уже хочет сам управлять автомобилем.

«Сын с двух лет разбирался во всех марках машина. А вот Алла-Виктория — принцесса. Ей больше по душе кареты», — похвастал исполнитель.