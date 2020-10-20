Монеточка купила дом в Сочи за 18 млн рублей и отремонтировала его вместе с отцом

Певица Елизавета Гырдымова рассказала журналисту Юрию Дудю, что приобрела дом в поселке Красная Поляна.

По ее словам, раньше она приезжала в поселок, чтобы писать здесь тексты своих песен. Гырдымова призналась, что отсюда ей не хочется возвращаться в Москву.

«Это для меня место силы, уединенности. Местами здесь плохо работает интернет, и это тоже мне очень нравится», – рассказала она. Дом на территории Красной Поляны обошелся певице в 18 млн рублей.

По ее словам, это дешевле, чем стоят здесь обычные дома. «Мы купили маленький, старенький домик. У соседей роскошные дома из бруса, все красиво, а мой стоял маленький, смешной. Поэтому стоил не очень дорого. Мы с папой сразу начали его ремонтировать – меняли крышу, облицовку, сносили стены. Получилось очень мило и уютно», – поделилась Гырдымова.