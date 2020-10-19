Мэрия Сан-Франциско будет платить 130 художникам ежемесячно $1000 в течение полугода

Акция стала частью более широкой «Пилотной программы базового дохода для художников», пишет Артгид.

Такой шаг мэрия Сан-Франциско предприняла в рамках программы восстановления экономики города после пандемии коронавируса. Власти предоставили художникам ежемесячные стипендии в размере $1000, которые начнут выплачиваться с января 2021 года.

Всего в рамках «Пилотной программы базового дохода для художников» художественным институциям и работникам культуры будет направлено $6 млн. Кроме того, объявлено о выделении художникам $265 тыс. на создание граффити на зданиях заколоченных предприятий и перформерам, продвигающим методы защиты от коронавируса в общественных местах.

Целью программы является поддержка сектора ACHE (искусство, культура, гостиничный бизнес и развлечения), который, по оценкам экспертов, будет восстанавливаться намного медленнее, чем другие.

Помимо прямой помощи, городские власти профинансируют онлайн-центр искусств, чтобы помочь художникам и арт-институциям получить новые контакты и доступ к финансовой помощи, а также возможностям трудоустройства.