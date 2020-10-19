Археологи нашли в Крыму поселение времен Золотой Орды и закопали обратно

Находку сделали при прокладке водовода, сообщил директор института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Поселение времен Золотой Орды носило название Аджи-Эль. Его нашли при прокладке водовода в Ленинском районе Крыма, рассказал Майко в разговоре с ТАСС.

Пока что ученые обследовали не более 10% площади поселения, сообщил директор института археологии Крыма РАН. По его словам, поселение было очень большим.

«В хозяйственных ямах были найдены монеты середины второй половины XIV века. Можно предположить, что поселение возникает в золотоордынское время», – пояснил Майко. По его словам, городище существовало до конца XVIII века, когда Крым присоединился к Российской империи и большое число крымских татар уехало с территории полуострова, после чего поселение было заброшено.

Археологам пришлось отказаться от дальнейших раскопок в связи с отсутствием средств. Обнаруженные хозяйственные ямы были снова засыпаны землей.