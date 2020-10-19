Алла Манилова провела рабочую встречу по подготовке к юбилею А.С. Пушкина

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

В рабочей встрече приняли участие статс-секретарь – замминистра культуры России Алла Манилова и директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов. В ходе беседы Манилова отметила недопустимость откладывания субстантивной подготовки к юбилею А.С.Пушкина в 2024 году.

«Поскольку Всероссийский музей имени А.С. Пушкина является главным и старейшим пушкинским музеем страны, где хранятся все 34 личные вещи великого поэта, а также вся коллекция произведений искусства, связанных с именем А.С.Пушкина и имеющая невероятную ценность, он сыграет ключевую роль в праздничных мероприятиях», – подчеркнула чиновница.

Учреждение займется подготовкой полного свода музейных фондов Российской Федерации, связанных с именем А.С. Пушкина. Издание планируется выпустить к юбилейным торжествам в 2024 году.

В ходе мероприятия было решено до конца 2020 года провести онлайн-конференцию при участии Международного сообщества пушкинских музеев, в ходе которой будут обсуждаться предложения в программу мероприятий, увековечивающих мемориальное наследие поэта. Обсуждалось также взаимодействие пушкинских музеев с профильными институтами РАН и вопросы о мероприятиях к 200-летнему юбилею выдающегося классика русской литературы Н.А. Некрасова.