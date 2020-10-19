Лидар выявил под курганами в Мексике тысячи зданий древних индейцев

Об открытии археологов сообщает мексиканский Национальный институт антропологии и истории INAH.

Применив технологию радарного исследования Lidar в ходе полевых исследований в муниципалитете Канделария, Кампече, ученые выявили более двух тысяч объектов, построенных доиспанскими цивилизациями. Сначала район был изучен с воздуха, затем эксперты применили радарное сканирование, чтобы выявить аномалии под землей.

Проанализировав полученные данные, ученые определили точные координаты археологических памятников, а также их размеры и форму. После этого были проведены полевые изыскания на месте.

На участке протяженностью 223 км от Паленке до Эскарсеги исследователи зарегистрировали 553 археологических памятника, многие из которых ранее не были известны ученым. Особое внимание специалистов привлекли монументальные комплексы у города Канделария.

В один из них входит 91 строение доиспанского периода, в том числе церемониальные здания и жилые дома, скрытые под несколькими курганами. Среди них были обнаружены пирамидальные основания, квадратные и прямоугольные фундаменты и террасы. Второй комплекс включает 37 строения, имеющих монументальные религиозные и жилые функции.

На втором участке протяженностью 234 км от Эскарсега до Калкини выявили 1634 археологических памятника, в том числе жилые дома, общественные и культовые здания. Многие из них были найдены впервые.