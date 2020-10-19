Большинство мероприятий самарского фестиваля «Кино – детям» перенесено в онлайн

Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Самарской области.

Основные события самарского XXV Международного фестиваля пройдут с 19 по 23 октября в ЦРК «Художественный» имени Т. А. Ивановой. Для проведения смотра будет создан официальный канал «Кино – детям» на YouTube, он продолжит свою работу и после закрытия фестиваля, рассказали в пресс-службе.

В формате онлайн пройдет пресс-конференция с организаторами и гостями фестиваля. Церемония открытия состоится в Самарской государственной филармонии при отсутствии зрителей.

Зрители смогут поучаствовать в мастер-классах онлайн, а также посмотреть церемонию награждения победителей и закрытия фестиваля 23 октября.

Главной программой фестиваля является 75-летие Победы. В состав программы вошли такие фильмы на военную тематику, как «Освобождение Европы», «Экспозиция войны» Владимира Сидоренко и Вахтанга Микеладзе, «Вертикальная война» Валерия Тимощенко и другие.