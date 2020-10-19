Пускепалис поставит спектакль о мужчинах, ждущих в роддоме рождения своих детей

О работе над постановкой «Весы» Сергей Пускепалис в воскресенье сообщил ТАСС.

Худрук старейшего в России Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле поставит спектакль по одноименной пьесе Евгения Гришковца. По его словам, этот материал «можно и нужно» сделать именно на сцене Первого русского театра.

«Либо в конце этого сезона, либо в начале следующего», – сказал Пускепалис. По его словам, в постановке принимают участие актеры Волковского театра.

Героями пьесы являются мужчины, проживающие волнительную ночь в роддоме в ожидании рождения детей. «Это хороший текст и ситуации. Все, что связано с рождением детей, как может быть неинтересным?» – подчеркнул Пускепалис.

Ранее Сергей Пускепалис уже делал постановки по пьесам Гришковца. Так, в 2011 году он поставил в МХТ им. А. П. Чехова спектакль «Дом» по пьесе Гришковца и Анны Матисон.